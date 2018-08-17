"Укрзалізниця" не отримає збитків від припинення залізничного сполучення з РФ

Залізничний пасажиропотік з України до РФ скоротився до 800 тисяч

Україна не зазнає збитків від припинення залізничного сполучення з Росією. Про це під час прес-конфереції повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, протягом останніх декілька років пасажиропотік до РФ скоротився в рази. Якщо у 2014 році тільки залізничний транспорт перевіз понад 4 млн осіб, то зараз ця цифра впала до 800 тисяч.

"Залізничні перевезення до Росії з 2015 року скоротилось більш ніж в п'ять разів", - уточнив Омелян.

Натомість, як зазначив міністр, на сьогодні спостерігається суттєве зростання попиту на внутрішнє перевезення.

"Всі ці поїзди, які зараз використовуються для сполучення з РФ, на нашу думку, можуть бути застосовані для внутрішнього перевезення громадян України", - сказав Омелян.

Також міністр додав, що поїзди будуть генерувати такий самий та навіть більший прибуток для сполучення на захід України - до країн ЄС.

"Жодних збитків не буде взагалі. Ці всі поїзди будуть працювати і приносити прибуток", - підкреслив Омелян.

Нагадаємо, як пояснив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, скасування залізничного сполучення з Російською Федерацією - це питання захисту українців від свавільних дій правоохоронців РФ та ФСБ.

За інформацією РБК-Україна, міністр розраховує домогтися скасування не тільки залізничних, але й автобусних перевезень.

Додамо, що нещодавно "Укрзалізниця" оприлюднила інформацію про прибутки від сполучення з Росією. За першу половину цього року УЗ отримала 177,58 млн гривень від курсування поїздів до Росії та у зворотному напрямку.