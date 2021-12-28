ru ua
Вт, 28 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ущерб на ремонте "Бориспольского экспресса": полиция подозревает должностные лица

Новина українською →
Украина, Вторник 28 декабря 2021 13:00
Ущерб на ремонте "Бориспольского экспресса": полиция подозревает должностные лица Фото: Нацполиция сообщила о подозрении участникам преступной группировки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

Нацполиция сообщила о подозрении участникам преступной группировки. Их подозревают в хищении денег на капитальном ремонте "Бориспольского экспресса".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МВД.

Среди подозреваемых - руководитель подрядной организации, бывшие и действующие служащие структурных подразделений "Укрзализныци". По данным полиции, члены группировки нанесли ущерб на 12 миллионов гривен.

Как установили полицейские, по результатам торгов с сообществом было заключено три договора на общую сумму более 70 миллионов гривен. Согласно им, подрядчик проводил капитальный ремонт оборудования подвижного состава "Бориспольского экспресса". Вместо нового оборудования использовались старые, но еще рабочие запчасти ненадлежащего качества.

Несмотря на это, должностные лица подписали акты выполненных работ. Государственные деньги были перечислены на счет соообщества. Эту сумму подозреваемые разделили между собой. Известно, что они купили на эти деньги элитный транспорт и недвижимость.

Фото:

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который провозгласил себя якобы президентом Украины и даже сформировал "теневое правительство". Его подозревают в подрывной деятельности против государственной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Хищение средств
NEWS
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
Кулеба исключает любое "давление" на Украину: не надо даже пытаться это сделать
DAILY
Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Дмитрий Кулеба: "Большая сделка" между Западом и Россией – это ненаучная фантастика