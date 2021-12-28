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Збитки на ремонті "Бориспільського експресу": поліція підозрює посадовців

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Україна, Вівторок 28 грудня 2021 13:00
Збитки на ремонті "Бориспільського експресу": поліція підозрює посадовців Фото: Нацполіція повідомила про підозру учасникам злочинного угруповання (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іванна Шовкун

Нацполіція повідомила про підозру учасникам злочинного угруповання. Їх підозрюють у розкраданні грошей на капітальному ремонті "Бориспільського експресу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МВС.

Серед підозрюваних - керівник підрядної організації, колишні та чинні службовці структурних підрозділів "Укрзалізниці". За даними поліції, члени угруповання завдали збитків на 12 мільйонів гривень.

Як встановили поліцейські, за результатами торгів із товариством було укладено три договори на загальну суму понад 70 мільйонів гривень. Відповідно до них, підрядник проводив капітальний ремонт обладнання рухомого складу "Бориспільського експресу". Замість нового обладнання використовувалися старі, але ще робочі запчастини неналежної якості.

Попри це посадовці підписали акти виконаних робіт. Державні гроші було перераховано на рахунок товариства. Цю суму підозрювані поділили між собою. Відомо, що вони купили на ці гроші елітний транспорт і нерухомість.

Нагадаємо, Служба безпеки України викрила чоловіка, який проголосив себе нібито президентом України і навіть сформував "тіньовий уряд". Його підозрюють у підривній діяльності проти державної безпеки.

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