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СБУ разоблачила самопровозглашенного "президента Украины" из Днепра

Новина українською →
Днепр, Среда 22 декабря 2021 17:33
СБУ разоблачила самопровозглашенного "президента Украины" из Днепра Фото: СБУ взялась за "президента Украины" из Днепра (ssu.gov.ua)
Автор: Артем Горовенко

Служба безопасности Украины разоблачила мужчину, который провозгласил себя якобы президентом Украины и даже сформировал "теневое правительство". Его подозревают в подрывной деятельности против государственной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

Сообщается, что мужчина публично отрицал легитимность органов действующей власти. И призывал заменить их новосозданными, не исключая насильственное свержение власти.

По данным следствия, подозреваемый собирал единомышленников в ряды "всеукраинского национального конгресса" и формировал теневое правительство. На первом таком собрании добился избрания себя так называемым "президентом Украины". Другими решениями были назначены - "председатель Верховной рады", "премьер-министр", "руководители" силовых ведомств, а действующие государственные органы были признаны "террористическими структурами".

Мужчина также пытался заручиться ветеранов АТО и действующих военнослужащих ВСУ. В ходе обыска у него изъяли:

  • печати и бланки фейковых псевдообразований;
  • компьютерную технику и мобильные телефоны;
  • "фейковые" распоряжения и "дипломатические паспорта".

Ему сообщили о подозрении по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Следствие устанавливает других причастных к этой преступной деятельности.

СБУ разоблачила самопровозглашенного &quot;президента Украины&quot; из Днепра

Фото: разоблаченный "президент Украины" (ssu.gov.ua)

Отметим, СБУ не называет имени "президента Украины" из Днепра, но, судя по описанию, речь может идти об известном в городе активисте Анатолии Балахнине, который даже якобы пытался попасть в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке с вопросами конституционного процесса в так называемой "Народной республике Украина".

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