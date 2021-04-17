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Ущерб на миллиард долларов: в США приговорили к тюрьме украинского хакера

Автор: Артур Родивилов

Суд Вашингтона приговорил гражданина Украины Федора Гладыря к десяти годам лишения свободы за серию кибератак на американские компании. Они привели к финансовым потерям на сумму более 1 млрд долларов.

Об этом сообщается на сайте Минюста США.

Граждан Украины Федора Гладыря, а также Дмитрия Федорова и Андрея Копакова задержали в 2018 году по обвинению в кибератаках против более чем 100 компаний.

По данным Вашингтона, они состояли в хакерской группировке FIN7, атаковавшей компании в США, украли номера миллионов банковских карт, а также совершали взломы в Великобритании, Австралии и Франции.

В Минюсте тогда сообщали, что хакеры из FIN7 работали под прикрытием компании Combi Security с офисами в России и Израиле, через нее же в группировку привлекались новые люди.

Гладыря задержали в январе 2018 года в Дрездене в Германии и экстрадировали в США. Федорова арестовали в Польше, а Колпакова в-Испании.

Напомним, недавно в Одессе правоохранители разоблачили хакера, который похитил пароли 15 миллионов пользователей систем интернет-банкинга. Хакером оказался 24-летний житель области.

Кроме того, СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы.

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Новости Украины хакерыкибератака
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