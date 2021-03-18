В Одессе киберполиция разоблачила хакера, укравшего пароли 15 млн пользователей
Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли. Таким образом злоумышленнику удалось собрать внушительную базу данных из логинов и паролей украинцев.
Об этом сообщает киберполиция Украины.
Инцидент произошел в Одесской области. Хакером оказался 24-летний местный житель. Он разработал и распространял специальную программу, которая давала возможность удаленно взламывать административные панели вебресурсов.
В результате хакер получал ценные сведения о пользователях - их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, данные аккаунтов соцсетей, электронной почты и т.д.
Хакерская программа попадала в компьютеры и гаджеты украинцев через почтовые ящики в зашифрованном виде в формате документа pdf. Для того, чтоб пользователи запускали программу в виде документа, хакер выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.
В доме хакера полицейские провели обыск и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. В результате обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных вебпанелей.
Теперь молодому хакеру грозит лишение свободы до двух лет. Дело передали в Одесскую прокуратуру.
Напомним, СБУ заблокировала масштабную хакерскую атаку на украинские правительственные ресурсы. Ее осуществила хакерская группировка, подконтрольная ФСБ России.
Ранее мы сообщали, что банда хакеров похитила у бизнесменов миллионы гривен.