В Одессе киберполиция разоблачила хакера, укравшего пароли 15 млн пользователей

Киберполиция разоблачила хакера, который взламывал аккаунты и воровал чужие пароли. Таким образом злоумышленнику удалось собрать внушительную базу данных из логинов и паролей украинцев.

Инцидент произошел в Одесской области. Хакером оказался 24-летний местный житель. Он разработал и распространял специальную программу, которая давала возможность удаленно взламывать административные панели вебресурсов.

В результате хакер получал ценные сведения о пользователях - их персональные данные, банковские реквизиты, данные для входа в интернет-банкинг, данные аккаунтов соцсетей, электронной почты и т.д.

Хакерская программа попадала в компьютеры и гаджеты украинцев через почтовые ящики в зашифрованном виде в формате документа pdf. Для того, чтоб пользователи запускали программу в виде документа, хакер выдавал себя за представителя службы безопасности сервисов. Свою разработку мужчина также продавал на хакерских форумах и в мессенджере.

В доме хакера полицейские провели обыск и изъяли мобильные телефоны и компьютерную технику. В результате обнаружили образцы вирусного программного обеспечения, около 15 миллионов дискредитированных логинов и паролей к различным системам интернет-банкинга, банковские реквизиты пользователей и списки авторизационных данных вебпанелей.

Теперь молодому хакеру грозит лишение свободы до двух лет. Дело передали в Одесскую прокуратуру.