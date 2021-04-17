Збитків на мільярд доларів: у США засудили до в'язниці українського хакера

Громадян України Федора Гладиря, а також Дмитра Федорова та Андрія Копакова затримали у 2018 році за звинуваченням у кібератаках проти більше ніж 100 компаній.

За даними Вашингтона, вони складалися в хакерського угруповання FIN7, що атакувало компанії в США, викрадало номери мільйонів банківських карт, а також здійснювало зломи у Великобританії, Австралії та Франції.

В Мін'юсті тоді повідомляли, що хакери з FIN7 працювали під прикриттям компанії Combi Security з офісами в Росії та Ізраїлі, через неї ж в угрупування залучалися нові люди.

Гладиря затримали у січні 2018 року в Дрездені в Німеччині і екстрадовали до США. Федорова заарештували в Польщі, а Колпакова в Іспанії.