Компроміс із Будапештом: у Раді зареєстрували закон про школи нацменшин

У Раді зареєстрували законопроєкт про запровадження статусу "школа національної меншини". Його надаватимуть закладам освіти за певної умови.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови парламентського комітету з освіти, науки та інновацій Сергія Бабака.

Законопроєкт №16119 передбачає, що статус "школа національної меншини" отримуватимуть лише ті заклади, де понад 50% дітей здобувають освіту мовою нацменшини.

Сергій Бабак розповів, що раніше угорська сторона домовлялася з попередньою українською переговорною командою про суттєво нижчий поріг - надання статусу за наявності хоча б одного відповідного класу. Однак цю домовленість вдалося переглянути.

"За нашим законодавством клас можуть сформувати із п'яти дітей. Тоді могла б виникнути парадоксальна ситуація, коли статус отримує школа на тисячу дітей, де є один клас, що навчається мовою нацменшин", - пояснив нардеп.

Він додав, що попередній підхід також створював би колізію в регіонах, де в одному закладі є класи двох різних меншин - наприклад, угорської та румунської. У підсумку вдалося узгодити "дзеркальну вимогу", яка аналогічна нормам у законодавстві Угорщини та більшості країн ЄС.

Розблокування вступу до ЄС

Запровадження цього статусу є однією з вимог Будапешта в обмін на обіцянку не блокувати євроінтеграційний шлях України.

"Ми домовилися, що ухвалюємо цей закон, після чого мають бути відкриті два наступні переговорні кластери, а Угорщина зі свого боку не блокуватиме цей процес, тобто знімає вето", - наголосив Бабак.

За його словами, знайдене компромісне рішення вже публічно привітали прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр та міністерка закордонних справ країни Аніта Орбан.

Законопроєкт планується подати на розгляд вже наступного тижня, аби одразу ухвалити його за основу та в цілому.