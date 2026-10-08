ua en ru
Чт, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

"Все идет в турборежиме": посол в Венгрии Шандор о соглашении с Будапештом о языке

08:58 08.10.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
"Все идет в турборежиме": посол в Венгрии Шандор о соглашении с Будапештом о языке Фото: посол Украины в Венгрии Федор Шандор (facebook.com_ukran.nagykovetseg.magyarorszag)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Украина и Венгрия окончательно согласовали компромиссные изменения в законодательство об образовании национальных меньшинств. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и нардепы будут голосовать за него уже 12 октября.

Об этом РБК-Украина рассказал посол Украины в Венгрии Федор Шандор.

По его словам, 22 сентября окончательно были согласованы изменения образования национальных меньшинств, которые должен принять парламент для дальнейшей евроинтеграции. Важно, что речь идет не только о венгерском меньшинстве, но и о других.

"Завершилась работа экспертной комиссии, которая собиралась для уточнения всех сроков, запятых, точек, оборотов в венгерском и украинском языках, которые попадут как поправки в закон относительно национальной общины. И это касается не только венгерской общины, но и других", - отметил дипломат.

Следующим шагом стала непосредственная законодательная работа. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №16119, который должен окончательно закрепить образовательные права национальных меньшинств. Регистрация законопроекта поздравил и премьер Венгрии Петер Мадяр.

Документ выписан настолько тщательно, что, по убеждению Шандора, к нему не будет претензий ни одна другая страна, чьи общины проживают в Украине - будь то Румыния, Болгария или Греция.

Чтобы проголосовать за этот и другие евроинтеграционные законопроекты, Верховная Рада соберется уже 12 октября после возвращения депутатов по работе в округах и комитетах.

"Уже сформировалось, к сожалению, такое мнение, что с 2017 года эти правки шли очень долго и с напряжением, и венгерская сторона хочет увидеть сигналы доверия. Сигнал доверия раздался: мы согласовали все моменты, которые были критическими, и двигаемся дальше. Могли и не согласовывать, остановиться и ждать. А так на самом деле все идет в турборежиме", - отметил Шандор.

Напомним, в июне Украина и Венгрия заключили соглашение по образовательным, культурным, языковым и политическим правам венгерской общины на Закарпатье.

А недавно в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который должен урегулировать образовательные права коренных народов и национальных меньшинств Украины.

Также в Раде зарегистрировали законопроект о введении статуса "школа национального меньшинства". Его будут предоставлять учебным заведениям при определенном условии.

Больше о том, почему после поражения Виктора Орбана на выборах Венгрия не стала дружественной страной, как Киев и Будапешт идут навстречу друг другу и что мешает этому - читайте в материале РБК-Украина "Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются, несмотря на публичные ссоры".

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Украина Венгрия
Новости
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Одно из крупнейших в РФ предприятий "Газпрома" подверглось атаке: на месте пожар
Аналитика
Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Язык, нефть и ЕС: как Украина и Венгрия договариваются несмотря на публичные ссоры