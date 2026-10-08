"Все идет в турборежиме": посол в Венгрии Шандор о соглашении с Будапештом о языке

Украина и Венгрия окончательно согласовали компромиссные изменения в законодательство об образовании национальных меньшинств. Законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде и нардепы будут голосовать за него уже 12 октября.

По его словам, 22 сентября окончательно были согласованы изменения образования национальных меньшинств, которые должен принять парламент для дальнейшей евроинтеграции. Важно, что речь идет не только о венгерском меньшинстве, но и о других.

"Завершилась работа экспертной комиссии, которая собиралась для уточнения всех сроков, запятых, точек, оборотов в венгерском и украинском языках, которые попадут как поправки в закон относительно национальной общины. И это касается не только венгерской общины, но и других", - отметил дипломат.

Следующим шагом стала непосредственная законодательная работа. В Верховной Раде уже зарегистрирован соответствующий законопроект №16119, который должен окончательно закрепить образовательные права национальных меньшинств. Регистрация законопроекта поздравил и премьер Венгрии Петер Мадяр.

Документ выписан настолько тщательно, что, по убеждению Шандора, к нему не будет претензий ни одна другая страна, чьи общины проживают в Украине - будь то Румыния, Болгария или Греция.

Чтобы проголосовать за этот и другие евроинтеграционные законопроекты, Верховная Рада соберется уже 12 октября после возвращения депутатов по работе в округах и комитетах.

"Уже сформировалось, к сожалению, такое мнение, что с 2017 года эти правки шли очень долго и с напряжением, и венгерская сторона хочет увидеть сигналы доверия. Сигнал доверия раздался: мы согласовали все моменты, которые были критическими, и двигаемся дальше. Могли и не согласовывать, остановиться и ждать. А так на самом деле все идет в турборежиме", - отметил Шандор.