Усе йде за планом. Ігнат розповів чого очікувати від навчань ЗСУ роботі з Patriot

Українські воїни неодноразово доводили те, що вміють швидко та якісно опановувати будь-яку нову для них техніку. Системи ППО Patriot не стануть виключенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.