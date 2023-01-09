ua ru
Пн, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Усе йде за планом. Ігнат розповів чого очікувати від навчань ЗСУ роботі з Patriot

Новость на русском →
Понеділок 09 січня 2023 16:45
Усе йде за планом. Ігнат розповів чого очікувати від навчань ЗСУ роботі з Patriot Фото: Юрій Ігнат, речник Повітряних сил ЗСУ (mil.in.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни неодноразово доводили те, що вміють швидко та якісно опановувати будь-яку нову для них техніку. Системи ППО Patriot не стануть виключенням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова спікера командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

Як відзначив Ігнат, наразі усе йде по чітку визначеному плану.

"Як бачимо, це не перша техніка для Повітряних сил, яку опановують наші фахівці та роблять це надзвичайно швидко та якісно. Тому з Patriot та іншою технікою, яка є більш технологічною та потребує більше часу, сумнівів, що опануємо та швидко це зробимо, немає", - пояснив спікер командування Повітряних сил.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що згідно з даними CNN, вже наприкінці січня США розпочнуть навчання українських військових роботі із системою протиракетної оборони Patriot.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Україна очікує на розгортання системи Patriot у максимально стислі терміни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Сполучені Штати Америки
NEWS
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
Британія розглядає можливість постачання Україні танків Challenger 2, - Sky News
DAILY
Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії
Юлія Акимовакоресподент Суд для Путіна. Як покарати диктатора за війну в Україні та розпочати трибунал щодо Росії