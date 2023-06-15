Усе - ще попереду. Президент Чехії оцінив початок контрнаступу ЗСУ

За словами президента Чехії, виходячи зі свого військового досвіду, чинний етап контрнаступу він би назвав формуючими операціями.

"Сьогодні ми бачимо, що підготовка до контрнаступу тривала місяці, і це цілком природно, тому що для того, щоб підготувати значні військові сили, забезпечити їх технікою, навчити, здобути достатньо ресурсів усіх видів, потрібно багато часу. Це також потребує великих зусиль усіх людей, які залучені", - додав Павел.

Підготовка до наступного контрнаступу ЗСУ, як вважає Павел, займе значний час. Водночас враховуючи погодні умови, які не є сприятливими взимку, "все, чого не вдасться досягнути цього року, доведеться відкласти принаймні до весни наступного року". В період підготовки Україні доведеться вирішувати низку труднощів, серед яких, наприклад, збереження підтримки Заходу.

"Отже, коли я кажу, що ми бачимо вікно можливостей цього року, то це означає, що знадобиться щонайменше три-чотири місяці, перш ніж почнеться будь-яка інша активність. Я думаю, це реалістична картина", - додав президент Чехії.

Контрнаступ Збройних сил України

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу лише нещодавно. Водночас станом на ранок 13 червня, наші воїни вже звільнили сім населених пунктів у Запорізькій й Донецькій областях, а саме:

Лобкове;

Левадне;

Новодарівка;

Ненудне;

Сторожове;

Макарівка;

Благодатне.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло в контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.