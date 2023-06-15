Все - еще впереди. Президент Чехии оценил начало контрнаступления ВСУ

По словам президента Чехии, исходя из своего военного опыта, нынешний этап контрнаступления он бы назвал формирующими операциями.

"Сегодня мы видим, что подготовка к контрнаступлению длилась месяцы, и это вполне естественно, потому что для того, чтобы подготовить значительные военные силы, обеспечить их техникой, обучить, получить достаточно ресурсов всех видов, нужно много времени. Это также требует больших усилий всех людей, которые вовлечены", - добавил Павел.

Подготовка к следующему контрнаступлению ВСУ, как считает Павел, займет значительное время. В то же время учитывая погодные условия, которые не являются благоприятными зимой, "все, чего не удастся достичь в этом году, придется отложить по крайней мере до весны следующего года". В период подготовки Украине придется решать ряд трудностей, среди которых, например, сохранение поддержки Запада.

"Итак, когда я говорю, что мы видим окно возможностей в этом году, то это означает, что понадобится минимум три-четыре месяца, прежде чем начнется любая другая активность. Я думаю, это реалистичная картина", - добавил президент Чехии.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу только недавно. В то же время по состоянию на утро 13 июня наши воины уже освободили семь населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях, а именно:

Лобковое;

Левадное;

Новодаровка;

Нескучное;

Сторожевое;

Макаровка;

Благодатное.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.