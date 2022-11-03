Усе розбито вщент. Гайдай показав евакуацію останніх жителів Стельмахівки

"Звільнену Стельмахівку покинули всі мирні мешканці. Вчора з деокупованого села евакуювали останніх сімох жителів", - заявив Гайдай.

За словами голови Луганської ОВА, у Греківці та Стельмахівці були завершені стабілізаційні заходи, жителів вмовляли покинути населені пункти через потужні обстріли росіян. Водночас зимувати в селах буде вкрай важко й небезпечно.

"По Стельмахівці питання закрито - село пусте. Принаймні, більше ніхто не відгукнувся і будь-якого руху не помічено. По інших деокупованих населених пунктах ведемо також роботу з евакуації та підвозу гуманітарки", - додав Гайдай.