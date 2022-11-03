RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все разбито вдребезги. Гайдай показал эвакуацию последних жителей Стельмаховки

Фото: все разбито наголову. Гайдай показал эвакуацию последних жителей Стельмаховки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Россияне почти полностью уничтожили село Стельмаховка Луганской области. Из населённого пункта были эвакуированы последние жители.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Луганской ОГА Сергея Гайдая.

"Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей", - заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, в Грековке и Стельмаховке были завершены стабилизационные мероприятия, жителей уговаривали покинуть населенные пункты из-за мощных обстрелов россиян. В то же время зимовать в селах будет крайне тяжело и опасно.

"По Стельмаховке вопрос закрыт - село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки", - добавил Гайдай.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что 9 октября наши воины освободили село Стельмаховка. Обнародовали фотографию на фоне здания сельского совета.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскВойна в Украине