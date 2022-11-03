Все разбито вдребезги. Гайдай показал эвакуацию последних жителей Стельмаховки

"Освобожденную Стельмаховку покинули все мирные жители. Вчера из деоккупированного села эвакуировали последних семерых жителей", - заявил Гайдай.

По словам главы Луганской ОВА, в Грековке и Стельмаховке были завершены стабилизационные мероприятия, жителей уговаривали покинуть населенные пункты из-за мощных обстрелов россиян. В то же время зимовать в селах будет крайне тяжело и опасно.

"По Стельмаховке вопрос закрыт - село пустое. По крайней мере, больше никто не отозвался и какого-либо движения не замечено. По другим деоккупированным населенным пунктам ведем также работу по эвакуации и подвозу гуманитарки", - добавил Гайдай.