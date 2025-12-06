Усе пробачать? У МКС заявили, що буде з ордером на арешт Путіна в разі перемир'я

Провадження в Міжнародному кримінальному суді в Гаазі може бути призупинено в часі, проте його припинення виключено.

У МКС пояснили: якщо країни почнуть мирні переговори, Рада Безпеки ООН теоретично може запросити тимчасову паузу, але рішення матиме обмежений характер, а сам розгляд однаково буде продовжено і доведено до фіналу.

Заступник прокурора МКС Нажат Шамім Хан наголосила, що вже видані ордери залишаються дійсними. Серед них - ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна.

Вона зазначила, що навіть під час обговорення можливого зупинення йдеться виключно про тимчасове рішення.

Правові рамки

Представниця суду уточнила, що подібна пауза не є автоматичною. За її словами, Рада Безпеки може лише "попросити суд відкласти справу, якщо вважатиме, що є простір для мирної угоди".

Оскільки МКС не належить до структур ООН, він діє виключно в рамках власних норм.

"Якщо розслідування вже триває, ми діємо відповідно до нашої власної нормативної бази", - пояснила Хан.

Вона додала, що прагнення до справедливості має супроводжувати будь-які мирні ініціативи, оскільки стійкий мир неможливий без відповідальності. "Має бути і можливість відповідальності", - зазначила суддя.

Контекст

У березні 2023 року МКС видав ордер на арешт Путіна за підозрою в незаконній депортації українських дітей до Росії.

Тоді ж було оформлено ордери на арешт ще п'яти осіб, підозрюваних в інших злочинах на території України.

Документи діють у 123 країнах, які ратифікували Римський статут, а отже, Путіна можуть затримати, коли він в'їжджає на їхню територію.