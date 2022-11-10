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"Усе за планом". Міноборони РФ показало карту відступу від Херсона

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Херсон, Четвер 10 листопада 2022 15:05
"Усе за планом". Міноборони РФ показало карту відступу від Херсона Фото: Міноборони РФ показало карту відступу від Херсона (ілюстрація/GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Міноборони РФ показало карту відступу окупантів із правого берега Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на щоденний брифінг представника відомства Ігоря Конашенкова.

"На Миколаєво-Криворізькому напрямку здійснюється маневр підрозділів російського угруповання військ на підготовлені позиції на лівому березі річки Дніпро у суворій відповідності до затвердженого плану", - сказав він.

&quot;Усе за планом&quot;. Міноборони РФ показало карту відступу від Херсона

Нагадаємо, що вчора Міноборони РФ віддало наказ своїм військам відступити із західного (правого) берега Дніпра, почати відхід на східний (лівий) берег.

Вже сьогодні цю інформацію офіційно прокоментував український Генштаб. Там зазначили, що імовірний вихід російських військ з Херсону є результатом активних дій ЗСУ. Втім, зараз не можна підтвердити чи спростувати втечу окупантів.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що оголошення про нібито відступ з правого берега Херсонської області не є "жестом доброї волі" чи "подарунком" з боку Росії.

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Херсон Херсонська область
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