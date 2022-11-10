"Все по плану". Минобороны РФ показало карту отступления от Херсона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ежедневный брифинг представителя ведомства Игоря Конашенкова.

"На Николаево-Криворожском направлении осуществляется маневр подразделений российской группировки войск на подготовленные позиции на левом берегу реки Днепр, в строгом соответствии с утвержденным планом", - сказал он.

Напомним, что вчера Минобороны РФ отдало приказ своим войскам отступить с западного (правого) берега Днепра, начать уход на восточный (левый) берег.

Уже сегодня эту информацию официально прокомментировал украинский Генштаб. Там отметили, что возможный выход российских войск из Херсона является результатом активных действий ВСУ. Впрочем, сейчас нельзя подтвердить или опровергнуть бегство оккупантов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отметил, что объявление о якобы отступлении с правого берега Херсонской области не является "жестом доброй воли" или "подарком" со стороны России.

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