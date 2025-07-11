Усе піде не за планом: на ці 4 знаки Зодіаку чекає найважчий період у році

Телець

Для Тельців цей період може порушити звичну стабільність. Плани, над якими ви довго працювали, раптово опиняться під загрозою.

Можливі фінансові труднощі або непередбачені витрати. Важливо зберігати спокій і не намагатися тримати все під повним контролем - гнучкість стане вашим головним союзником.

Близнюки

Близнюки можуть відчути внутрішній розлад і втому від надлишку інформації та обов'язків. Виникне бажання піти від усього, але обставини змусять залишатися в центрі подій.

Важливо не згоріти емоційно - навчіться говорити "ні" і робіть паузи, навіть коли навколо хаос.

Терези

Терезам важко буде зберігати баланс - як у стосунках, так і в особистих цілях. Виникне конфлікт між тим, що хочеться, і тим, що потрібно.

Зміни на роботі або в сімейному колі можуть дестабілізувати емоційний стан. Головне - не втратити себе в прагненні догодити іншим.

Скорпіон

Для Скорпіонів це час найглибших внутрішніх трансформацій. Можливі сварки з близькими, розчарування або навіть зради.

Ви можете опинитися перед важким вибором або вирішити остаточно розірвати зв'язки, які більше не приносять сенсу. Попри біль, це шлях до очищення й оновлення.

Порада від астрологів

Хоча цей період буде непростим, саме через труднощі формується сила. Виклики - це дзеркало, що допомагає побачити себе справжніх і переосмислити шлях. Не чиніть опір змінам - вони ведуть до зростання.