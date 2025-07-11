Все пойдет не по плану: эти 4 знака Зодиака ждет самый трудный период в году

Телец

Для Тельцов этот период может нарушить привычную стабильность. Планы, над которыми вы долго работали, внезапно окажутся под угрозой.

Возможны финансовые трудности или непредвиденные расходы. Важно сохранять спокойствие и не пытаться держать все под полным контролем - гибкость станет вашим главным союзником.

Близнецы

Близнецы могут почувствовать внутреннее расстройство и усталость от избытка информации и обязанностей. Возникнет желание уйти от всего, но обстоятельства заставят оставаться в центре событий.

Важно не сгореть эмоционально - научитесь говорить "нет" и делайте паузы, даже когда вокруг хаос.

Весы

Весам трудно будет сохранять баланс - как в отношениях, так и в личных целях. Возникнет конфликт между тем, что хочется, и тем, что нужно.

Изменения на работе или в семейном кругу могут дестабилизировать эмоциональное состояние. Главное - не потерять себя в стремлении угодить другим.

Скорпион

Для Скорпионов это время глубочайших внутренних трансформаций. Возможны ссоры с близкими, разочарования или даже измены.

Вы можете оказаться перед трудным выбором или решить окончательно разорвать связи, которые больше не приносят смысла. Несмотря на боль, это путь к очищению и обновлению.

Совет от астрологов

Хотя этот период будет непростым, именно через трудности формируется сила. Вызовы - это зеркало, помогающее увидеть себя настоящих и переосмыслить путь. Не сопротивляйтесь изменениям - они ведут к росту.