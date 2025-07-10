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Усе складеться якнайкраще: 3 знаки Зодіаку, яким п'ятниця принесе тріумф

Четвер 10 липня 2025 19:32
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Усе складеться якнайкраще: 3 знаки Зодіаку, яким п'ятниця принесе тріумф Лише на 3 знаки Зодіаку чекає прорив 11 липня (фото: Freepik)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У п'ятницю, 11 липня, Місяць з'єднається з Плутоном і подарує прорив кільком знакам Зодіаку. Цей транзит відкриє очі на можливості, які давно визрівали. Це день, коли приходить натхнення і сила волі.

РБК-Україна розповідає, хто опинився у списку щасливчиків гороскопа на 11 липня.

Рак

Що б не траплялося у твоєму житті раніше, ти завжди залишаєшся сильним і бачиш світло в кінці тунелю. І 11 липня принесе підтвердження вашої витривалості.

Хтось може звернутися з пропозицією або ідеєю, яка принесе успіх як в професійному, так і особистому житті. В

Ваше мислення буде заряджене енергією. Це ідеальний час для змін. Скористайся можливістю покращити своє життя.

Діва

Ви можете в цей день поглянути інакше на щось важливе у своєму житті. Це знак, що пора запроваджувати зміни.

Місяць у поєднанні з Плутоном допоможе побачити можливість, яка раніше залишалася непоміченою.

Можливий нова пропозиція по роботі або початок нового проєкту. Не зволікайте і погоджуйтеся. Енергія спонукає вас обирати кращі можливості.

Скорпіон

Ваша пристрасть 11 липня перетвориться на силу, яка притягує успіх. Вам не доведеться нічого наздоганяти - можливості самі з'являться у вас на порозі.

Ви відчуєте, як навколо складається сприятлива синергія, а мрії починають здійснюватися просто на очах.

Астрологи рекомендуються не зупинятися та продовжувати свій розвиток. Це ідеальний час для навчання та реалізації амбіцій.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Astro.

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