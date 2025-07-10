Усе складеться якнайкраще: 3 знаки Зодіаку, яким п'ятниця принесе тріумф
У п'ятницю, 11 липня, Місяць з'єднається з Плутоном і подарує прорив кільком знакам Зодіаку. Цей транзит відкриє очі на можливості, які давно визрівали. Це день, коли приходить натхнення і сила волі.
РБК-Україна розповідає, хто опинився у списку щасливчиків гороскопа на 11 липня.
Рак
Що б не траплялося у твоєму житті раніше, ти завжди залишаєшся сильним і бачиш світло в кінці тунелю. І 11 липня принесе підтвердження вашої витривалості.
Хтось може звернутися з пропозицією або ідеєю, яка принесе успіх як в професійному, так і особистому житті. В
Ваше мислення буде заряджене енергією. Це ідеальний час для змін. Скористайся можливістю покращити своє життя.
Діва
Ви можете в цей день поглянути інакше на щось важливе у своєму житті. Це знак, що пора запроваджувати зміни.
Місяць у поєднанні з Плутоном допоможе побачити можливість, яка раніше залишалася непоміченою.
Можливий нова пропозиція по роботі або початок нового проєкту. Не зволікайте і погоджуйтеся. Енергія спонукає вас обирати кращі можливості.
Скорпіон
Ваша пристрасть 11 липня перетвориться на силу, яка притягує успіх. Вам не доведеться нічого наздоганяти - можливості самі з'являться у вас на порозі.
Ви відчуєте, як навколо складається сприятлива синергія, а мрії починають здійснюватися просто на очах.
Астрологи рекомендуються не зупинятися та продовжувати свій розвиток. Це ідеальний час для навчання та реалізації амбіцій.
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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Your Tango, Astro.