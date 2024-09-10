Усе під контролем? Чи є небезпека у воді з-під крана в Києві через Десну

Що передувало

Напередодні представник "Київводоканалу" заявив що через забруднення річки Десна місто Київ може перейти на альтернативні джерела водопостачання.

Однак як зауважили у відомстві, такий розвиток подій є найбільш песимістичним, а вірогідність якого наразі низька.

У водоканалі також розповіли, що вже вживають заходи для того, щоб кияни продовжували отримувати якісне водопостачання. Зокрема, лабораторія регулярно відбирає проби води на водозаборі Деснянської водопровідної станції. Також спеціалісти беруть проби води у контрольних точках у селах Пухівка та Липки в Чернігівській області.

"У випадку погіршення показників якості води у Десні, буде впроваджено технологія посиленого очищення з використанням пилоподібного активованого вугілля, який ефективно усуває органічні забруднення та неприємні запахи. Ця технологія не лише допомагає в поточній ситуації, але й може бути застосована у майбутніх надзвичайних випадках", - сказано у повідомленні.