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У КМДА зробили заяву щодо якості питної води у Києві через забруднення Сейму

Київ, Субота 07 вересня 2024 15:10
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У КМДА зробили заяву щодо якості питної води у Києві через забруднення Сейму Фото: у КМДА зробили заяву щодо якості питної води у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Ситуація із якістю води у Києві контрольована. Фахівці розробляють комплекс заходів у випадку, якщо буде погіршення якості питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що профільні служби моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро. Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" знезаразить воду.

За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Але у КМДА наголошують, що підстав для паніки немає, оскільки показники питної води у Києві залишаються в нормі.

"На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", - йдеться у повідомленні.

У КМДА не виключили, що окремі організації можуть закликати зробити запаси води.

Що цьому передувало

Нагадаємо, нещодавно в Україні зафіксували забруднення річок Сейм та Десни. Як відомо, у річці Десна було виявлено отруйну речовину, яка спускалася по течії з російського кордону. Через відсутність комунікації між РФ та Україною залишається невідомим, чи це було умисне забруднення, чи випадкове.

На тлі цього у мережі почали з'являтися повідомлення про нібито погіршення якості питної води у Києві та заклики до жителів столиці робити запаси води.

У Міністерстві охорони здоров'я наголосили, що загрози для Києва немає. Наголошується, зараз не фіксується погіршення якості питної води у столиці.

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