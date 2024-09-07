У КМДА зробили заяву щодо якості питної води у Києві через забруднення Сейму

Ситуація із якістю води у Києві контрольована. Фахівці розробляють комплекс заходів у випадку, якщо буде погіршення якості питної води.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що профільні служби моніторять стан питної води на території Києва та води в акваторії річок Десна і Дніпро. Якщо якість води погіршиться, "Київводоканал" знезаразить воду.

За даними Деснянського басейнового управління водних ресурсів Держводагентства України, спостерігається погіршення якості води річки Сейм. Але у КМДА наголошують, що підстав для паніки немає, оскільки показники питної води у Києві залишаються в нормі.

"На випадок погіршення ситуації міські служби розробляють комплекс заходів, який дозволить забезпечити споживачів міста Києва питною водою", - йдеться у повідомленні.

У КМДА не виключили, що окремі організації можуть закликати зробити запаси води.