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Все под контролем? Есть ли опасность в воде из-под крана в Киеве из-за Десны

Иллюстративное фото: украинский военный (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Качество воды, подаваемой в дома киевлян, отвечает всем установленным нормам. Пока никакой угрозы для потребителей нет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Киевводоканал".

Что предшествовало

Накануне представитель "Киевводоканала" заявил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

Однако, как отметили в ведомстве, такое развитие событий является наиболее пессимистическим, а вероятность которого пока низкая.

В водоканале также рассказали, что уже принимают меры для того, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение. В частности, лаборатория регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Специалисты берут пробы воды в контрольных точках в селах Пуховка и Липки в Черниговской области.

"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях", - говорится в сообщении.

Загрязнение рек Десна и Сейм

В конце августа Государственное агентство мелиорации и рыбного хозяйства Украины зафиксировало, что в реке Сейм значительно превышает предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ. По данным Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, загрязнение в Сейм могло попасть с территории РФ.

А в сентябре стало известно, что загрязняющие органические вещества дошли до участка реки Десна в Чернигове. Однако в КГГА заявляют, что ситуация с качеством воды в Киеве контролируется. Специалисты разрабатывают комплекс мер в случае, если будет ухудшение качества питьевой воды.

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