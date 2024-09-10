Все под контролем? Есть ли опасность в воде из-под крана в Киеве из-за Десны

Что предшествовало

Накануне представитель "Киевводоканала" заявил, что из-за загрязнения реки Десна город Киев может перейти на альтернативные источники водоснабжения.

Однако, как отметили в ведомстве, такое развитие событий является наиболее пессимистическим, а вероятность которого пока низкая.

В водоканале также рассказали, что уже принимают меры для того, чтобы киевляне продолжали получать качественное водоснабжение. В частности, лаборатория регулярно отбирает пробы воды на водозаборе Деснянской водопроводной станции. Специалисты берут пробы воды в контрольных точках в селах Пуховка и Липки в Черниговской области.

"В случае ухудшения показателей качества воды в Десне, будет внедрена технология усиленной очистки с использованием пылевидного активированного угля, эффективно устраняющего органические загрязнения и неприятные запахи. Эта технология не только помогает в текущей ситуации, но и может быть применена в будущих чрезвычайных случаях", - говорится в сообщении.