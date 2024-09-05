Забруднюючі речовини у річці Десна дійшли до Чернігова, - Міндовкілля

Станом на 5 вересня забруднюючі органічні речовини дійшли до ділянки річки Десна у Чернігові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Зазначається, що забруднення води за результатами лабораторних досліджень - незначне, типове для цього періоду року.

"Наразі спостерігається зміна характеру руху забруднюючих речовин по річці Десна - воно йде не суцільним масивом, а пересувається по найглибшій частині річки, окремими плямами. Забруднення осідає на дно", - повідомили у Міндовкілля.

Перед цим у відомстві повідомляли, що протягом останньої доби на ділянці річки Десна перед Черніговом здійснюються заходи з насичення киснем поверхневої води.

За даними Держводагентства, перевищень хімічних або високотоксичних компонентів не встановлено. Вода на підході до Чернігова мутна та темнішає. Швидкість переміщення забруднення змінюється залежно від звивистості русла.

Також, за даними моніторингу, спостерігається стабілізація стану річки Сейм від кордону з Росії до селища Чаплищі Сумської області.

Там відмічається незначне збільшення розчиненого кисню у воді, відсутність різкого неприємного запаху та відновлення природного кольору води. Рівень хімічного споживання кисню майже прийшов до норми. Мор риби не фіксується.

"Загрози питному водопостачанню немає. Адже питні водозабори для населення з річок Сейм та Десна в Чернігівській та Сумській областях не здійснюються. Усі служби на місцях роблять усе, аби населення не постраждало", - наголосили у міністерстві.