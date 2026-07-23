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"Усе доведеться робити разом". Зеленський назвав головні завдання Драпатого і Хмари

15:01 23.07.2026 Чт
2 хв
Завдання ті ж самі, які були у Федорова і Сирського
aimg Тетяна Степанова
"Усе доведеться робити разом". Зеленський назвав головні завдання Драпатого і Хмари Фото: Євгеній Хмара та Михайло Драпатий (t.me/ministry_of_defense_ua)
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Новим міністру оборони України Євгенію Хмарі та головнокомандувачу ЗСУ Михайлу Драпатому доведеться процювати разом і виконувати низку головних на сьогодні завдань.

Як повідомляє РБК-Україна, про це президент України Володимир Зеленський розповів під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ірландії Мікхолем Мартіном у Києві.

За його словами, Хмарі і Драпатому доведеться виконати ті ж самі головні завдання на сьогодні, які були у колишніх міністра оборони Михайла Федорова і головкома ЗСУ Олександра Сирського.

"Питання закриття неба, питання ТЦК, питання нормального, якщо це можливо сказати так, обличчя мобілізації. Усе це доведеться робити разом", - зазначив Зеленський.

Президент також повідомив, що очікує від Драпатого пропозицій щодо перезавантаження кадрів у структурі армії.

"Безумовна важлива єдність. Тому важлива єдність Міністерства оборони і військового керівництва нашої держави, воїнів наших. Перезавантаження кадрового складу в армії буде. Я чекаю пропозицій від нового головкома", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, 22 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Михайла Драпатого головнокомандувачем ЗСУ замість Олександра Сирського.

Митулого тижня президент звільнив міністра оборони Михайла Федорова і на його місце призначив вже колишнього в. о. глави СБУ Євгенія Хмару.

Хмара вже зустрівся з Драпатим і озвучив перші спільні кроки на посадах.

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