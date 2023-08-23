US Open: Сачко та Крутих зачохлили ракетки на старті кваліфікації

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків .

US Open, кваліфікація, 1-й раунд, чоловіки

Сачко – Бранкаччо – 0:2 (6:7, 3:6)

Андерсон – Крутих – 2:0 (6:3, 7:5)

Перша ракетка України Сачко в двох сетах поступився італійцю Бранкаччо. У першій партії українець кілька разів опинявся попереду (3:1, 5:3), але матч перейшов у тай-брейк. Там боротьба тривала до останнього. Та успіх прийшов до італійського тенісиста (7:5).

Драма наприкінці першої партії підстьобнула Сачка на старті другої. Із брейком він швидко створив гандикап (2:0). Однак, Бранкаччо не тільки незабаром вирівняв становище, а й захопив ініціативу повністю. Як наслідок, українець взяв лише гейм і програв поєдинок.

А ось Крутих у битві з представником ПАР Андерсоном відразу опинився у ролі того, хто наздоганяє. Ключовим у першому сеті став шостий гейм. Південноафриканець із другої спроби дотиснув українського тенісиста та взяв його подачу. Цього вистачило для перемоги в партії.

Конкурентнішим став другий сет. Крутих ішов на рівних із опонентом до самого ендшпілю (5:5). Утім, у наступному геймі українець подарував Андерсону пункт на власній подачі. Той подарунком скористався сповна, оперативно реалізувавши матчбол із першої спроби.