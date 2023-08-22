Ястремська пройшла перший раунд кваліфікації US Open, ще дві українки вилетіли

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

US Open, кваліфікація, 1-й раунд, жінки

Завацька – Бондар – 0:2 (6:7, 4:6)

Стародубцева – Наеф – 1:2 (7:5, 4:6, 4:6)

Ястремська – Вотсон – 2:0 (6:3, 6:2)

Завацька в двох сетах поступилася угорці Бондар. Суперниця українки зі старту зустрічі окреслила претензії на наступний раунд, повівши 4:1 з брейком. Утім, вітчизняна тенісистка спромоглася на камбек і перевела сет у тай-брейк.

Та там шальки терезів знову схилилися у бік Бондар, яка дозволила Завацькій взяти лише два пункти. Натомість долю другої партії вирішив один гейм – сьомий. Угорська тенісистка взяла подачу українки та холоднокровно довела матч до перемоги.

Найдовше на корті пробула уродженка Каховки Стародубцева. З перших геймів вона неочікувано нав'язала конкуренцію швейцарці Наеф. Опонентки двічі обмінялися брейками, а за рахунку 6:5 на власну користь українка втретє взяла подачу суперниці та закрила сет.

Та в двох наступних партіях удача вже відвернулася від Стародубцевої. В обох випадках Наеф вдалося трохи краще виступити і на власних, і на чужих подачах. Навіть рахунок в обох сетах однаковий – 6:4 на користь швейцарки. Зрештою, українка зачохлила ракетку.

Одеситка Ястремська йшла до мети поступово. Спершу вона поставила на власні подачі, а згодом оформила перший брейк, дотиснувши Вотсон із третьої спроби. Британка опиралася до останнього та відіграла три сет-пойнти, але українка досягла свого.

На другу ж партію запалу Вотсон не вистачило. За якихось 20 хвилин вона вже "горіла" 0:4 і відкрила Ястремській прямий шлях до матчболу. Британській тенісистці вдалося розмочити рахунок і набрати два очки, але не більше. Українка впевнено рухається далі.