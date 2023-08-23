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US Open: Сачко и Крутых зачехлили ракетки на старте квалификации

Нью-Йорк, Среда 23 августа 2023 10:04
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US Open: Сачко и Крутых зачехлили ракетки на старте квалификации Фото: Алексей Крутых уступил южноафриканцу из седьмой сотни рейтинга (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисисты Виталий Сачко и Алексей Крутых не смогли одолеть первый квалификационный раунд Открытого чемпионата США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

US Open, квалификация, 1-й раунд, мужчины

Сачко – Бранкаччо – 0:2 (6:7, 3:6)

Андерсон – Крутых – 2:0 (6:3, 7:5)

Первая ракетка Украины Сачко в двух сетах уступил итальянцу Бранкаччо. В первой партии украинец несколько раз оказывался впереди (3:1, 5:3), но матч перешел в тай-брейк. Там борьба продолжалась до последнего. Но успех сопутствовал итальянскому теннисисту (7:5).

Драма в конце первой партии подстегнула Сачко на старте второй. С брейком он быстро создал гандикап (2:0). Однако Бранкаччо не только вскоре выровнял положение, но и захватил инициативу полностью. Как следствие, украинец взял только гейм и проиграл поединок.

А вот Крутых в битве с представителем ЮАР Андерсоном сразу оказался в роли догоняющего. Ключевым в первом сете стал шестой гейм. Южноафриканец со второй попытки дожал украинского теннисиста и взял его подачу. Этого хватило для победы в партии.

Более конкурентным стал второй сет. Крутых шел на равных из оппонентов до самого эндшпиля (5:5). Впрочем, в следующем гейме украинец подарил Андерсону пункт на собственной подаче. Тот подарком воспользовался сполна, оперативно реализовав матчбол с первой попытки.

К слову, ранее Ястремская пробилась во второй раунд квалификации US Open-2023.

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