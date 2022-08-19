US Open подготовил рекордный призовой фонд в истории турнира

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису обнародовали схему распределения призовых в рамках розыгрыша этого года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Рекордные свыше 60 млн долларов составит общий призовой фонд US Open-2022. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн. "зеленых".
Предыдущий рекорд продержался всего год. В 2021 году все призовые составили вместе 57,5 млн. С каждым раундом выплаты будут расти. В частности, каждый участник первого раунда заработает 80 тысяч долларов, второго – 121 тысячу, что на 85% и 57% соответственно больше цифр 2016-го.
Кроме того, после консультаций с советами игроков WTA и ATP организаторы решили уделить больше внимания теннисистам в квалификации. На призовые предыдущего этапа Открытого чемпионата США выделили более 6,25 млн долларов. За шесть лет эта сумма выросла в три раза.
Призовые US Open-2022 в одиночном разряде:
Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.
Напомним, что украинка Киченок добыла в борьбе место в четвертьфинале парного разряда турнира в Цинциннати.
К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.
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