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US Open подготовил рекордный призовой фонд в истории турнира

Фото: Эмма Радукану – победительница US Open-2021 (usopen.org)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису обнародовали схему распределения призовых в рамках розыгрыша этого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Рекордные свыше 60 млн долларов составит общий призовой фонд US Open-2022. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по 2,6 млн. "зеленых".

Предыдущий рекорд продержался всего год. В 2021 году все призовые составили вместе 57,5 ​​млн. С каждым раундом выплаты будут расти. В частности, каждый участник первого раунда заработает 80 тысяч долларов, второго – 121 тысячу, что на 85% и 57% соответственно больше цифр 2016-го.

Кроме того, после консультаций с советами игроков WTA и ATP организаторы решили уделить больше внимания теннисистам в квалификации. На призовые предыдущего этапа Открытого чемпионата США выделили более 6,25 млн долларов. За шесть лет эта сумма выросла в три раза.

Призовые US Open-2022 в одиночном разряде:

  • первый круг – 80 тысяч долларов;
  • второй круг – 121 тысяча;
  • третий круг – 188 тысяч;
  • четвертый круг – 278 тысяч;
  • 1/4 финала – 445 тысяч;
  • 1/2 финала – 705 тысяч;
  • финал – 1,3 млн,
  • титул – 2,6 млн.

Ранее четверо украинок получили места в основной сетке Открытого чемпионата США. К Калининой, Костюк, Ястремской и Цуренко еще могут присоединиться три соотечественницы после квалификации.

Напомним, что украинка Киченок добыла в борьбе место в четвертьфинале парного разряда турнира в Цинциннати.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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Теннис