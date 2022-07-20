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Цуренко и еще 3 украинки сыграют в основной сетке US Open

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Нью-Йорк, Среда 20 июля 2022 21:43
Цуренко и еще 3 украинки сыграют в основной сетке US Open Фото: Леся Цуренко дошла до 3-го раунда Уимблдона-2022 (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

В заявочный список женской части Открытого чемпионата США по теннису попали четыре украинки. Еще три представительницы Украины сыграют в квалификации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

В основной сетке последнего в году мэйджора будут играть минимум четыре украинки. Организаторы пригласили Ангелину Калинину, Марту Костюк, Даяну Ястремскую и Лесю Цуренко.

Еще три украинки начнут свой турнирный путь с квалификации. За путевки в основной раунд сразятся Дарья Снигур, Екатерина Байндль и Катарина Завацкая. Старт US Open запланирован на конец августа.

В свежем рейтинге WTA пять украинок попали в топ-100. Статус первой ракетки Украины вернулся к Элине Светолиной, которая приостановила выступления из-за беременности. Именно ей принадлежит лучший национальный результат на US Open – полуфинал в 2019 году.

Рекордсменкой Открытого чемпионата США остается Серена Уильямс. Она 6 раз побеждала на домашнем мэйджоре. В этом году она заявилась на турнир по защищенному рейтингу.

К слову, ранее разобрали топ-5 возвращений на вершину тенниса после беременности.

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