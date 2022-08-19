Киченок пробилась в четвертьфинал парного разряда турнира в Цинциннати

Украинка Людмила Киченок в дуэте с латышкой Еленой Остапенко переиграли пару в составе Луции Градецкой и Сани Мирзы на пути в 1/4 финала престижного турнира в американском Огайо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

WTA, Цинциннати, парный разряд, 1/8 финала

Градецка/Мирза – Киченок/Остапенко – 0:2 (2:6, 4:6)

Матч начался под диктовку чешско-индийского дуэта. Градецка с Мирзой сразу взяли гейм на подаче соперниц и вскоре повели 2:0. Однако, как выяснилось, этот успех был мимолетным.

Киченок с Остапенко взяли 6 геймов подряд и закрыли первую партию. Минимум ошибок, подачи на вылет и три брейка (финальный – "под ноль") оставили дуэт Градецка-Мирза с ничем.

Во втором же сете оба дуэта стабильно набирали очки на собственных подачах. Так продолжалось до десятого гейма. Именно в нем Киченок и Остапенко добавили и со второй попытки реализовали брейк-, а с ним и матч-пойнт.

В следующем круге украино-латвийская пара встретится с дуэтом в составе представительницы Казахстана Анны Данилиной и бразильянки Беатрис Майи Хаддад. Четвертьфинальный поединок состоится в ночь на субботу, 20 августа.