US Open підготував рекордний призовий фонд в історії турніру

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу оприлюднили схему розподілу призових у рамках цьогорічного розіграшу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Рекордні понад 60 млн доларів складе загальний призовий фонд US Open-2022. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених".
Попередній рекорд втримався лише рік. У 2021 році всі призові склали разом 57,5 млн. Із кожним раундом виплати зростатимуть. Зокрема, кожен учасник першого раунду заробить 80 тисяч доларів, другого – 121 тисячу, що на 85% і 57% відповідно більше за цифри 2016-го.
Окрім того, після консультацій із радами гравців WTA й ATP організатори вирішили приділити більше уваги тенісистам у кваліфікації. На призові попереднього етапу Відкритого чемпіонату США виділили понад 6,25 млн доларів. За шість років ця сума зросла втричі.
Призові US Open-2022 в одиночному розряді:
Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.
Нагадаємо, що українка Кіченок виборола місце в чвертьфіналі парного розряду турніру в Цинциннаті.
До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.
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