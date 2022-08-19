US Open підготував рекордний призовий фонд в історії турніру

Рекордні понад 60 млн доларів складе загальний призовий фонд US Open-2022. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених".

Попередній рекорд втримався лише рік. У 2021 році всі призові склали разом 57,5 млн. Із кожним раундом виплати зростатимуть. Зокрема, кожен учасник першого раунду заробить 80 тисяч доларів, другого – 121 тисячу, що на 85% і 57% відповідно більше за цифри 2016-го.

Окрім того, після консультацій із радами гравців WTA й ATP організатори вирішили приділити більше уваги тенісистам у кваліфікації. На призові попереднього етапу Відкритого чемпіонату США виділили понад 6,25 млн доларів. За шість років ця сума зросла втричі.

Призові US Open-2022 в одиночному розряді:

перше коло – 80 тисяч доларів;

друге коло – 121 тисяча;

третє коло – 188 тисяч;

четверте коло – 278 тисяч;

1/4 фіналу – 445 тисяч;

1/2 фіналу – 705 тисяч;

фінал – 1,3 млн,

титул – 2,6 млн.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.