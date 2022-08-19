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US Open підготував рекордний призовий фонд в історії турніру

Фото: Емма Радукану – переможниця US Open-2021 (usopen.org)
Автор: Антон Федорців

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу оприлюднили схему розподілу призових у рамках цьогорічного розіграшу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

Рекордні понад 60 млн доларів складе загальний призовий фонд US Open-2022. Переможці в чоловічому та жіночому одиночних розрядах отримають по 2,6 млн "зелених".

Попередній рекорд втримався лише рік. У 2021 році всі призові склали разом 57,5 млн. Із кожним раундом виплати зростатимуть. Зокрема, кожен учасник першого раунду заробить 80 тисяч доларів, другого – 121 тисячу, що на 85% і 57% відповідно більше за цифри 2016-го.

Окрім того, після консультацій із радами гравців WTA й ATP організатори вирішили приділити більше уваги тенісистам у кваліфікації. На призові попереднього етапу Відкритого чемпіонату США виділили понад 6,25 млн доларів. За шість років ця сума зросла втричі.

Призові US Open-2022 в одиночному розряді:

  • перше коло – 80 тисяч доларів;
  • друге коло – 121 тисяча;
  • третє коло – 188 тисяч;
  • четверте коло – 278 тисяч;
  • 1/4 фіналу – 445 тисяч;
  • 1/2 фіналу – 705 тисяч;
  • фінал – 1,3 млн,
  • титул – 2,6 млн.

Раніше четверо українок отримали місця в основній сітці Відкритого чемпіонату США. До Калініної, Костюк, Ястремської та Цуренко ще можуть приєднатися три співвітчизниці після кваліфікації.

Нагадаємо, що українка Кіченок виборола місце в чвертьфіналі парного розряду турніру в Цинциннаті.

До слова, раніше розібрали топ-5 повернень на вершину тенісу після вагітності.

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