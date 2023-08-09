US Open анонсував рекордний в історії призовий фонд

Організатори Відкритого чемпіонату США з тенісу оприлюднили схему розподілу призових у рамках розіграшу 2023 року.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.
Загальний гонорарний фонд US Open цьогоріч складе рекордні 65 млн доларів. Переможці в чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по 3 мільйони "зелених".
У порівнянні з торішнім розіграшем призовий фонд зріс на 8%. Однакові призові для чоловіків і жінок почали виплачувати на Відкритому чемпіонаті США ще в 1973 році. Тоді переможці заробили по 25 тисяч доларів. Цьогоріч для всіх учасників турніру ще й запровадять "туристичні ваучери" на 1000 доларів, а також вони отримають додатковий номер у готелі.
Призові US Open-2023 в одиночному розряді:
Раніше Снігур і ще 5 українців заявилися у кваліфікацію US Open-2023. Компанію їй складуть Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Остання вперше в кар'єрі виступить на мейджорах. Також у Нью-Йорку зіграють Віталій Сачко та Олексій Крутих.
До слова, раніше Світоліна піднялася на одну позицію вгору в рейтингу WTA.
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