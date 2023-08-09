US Open анонсував рекордний в історії призовий фонд

Загальний гонорарний фонд US Open цьогоріч складе рекордні 65 млн доларів. Переможці в чоловічому та жіночому одиночному розрядах отримають по 3 мільйони "зелених".

У порівнянні з торішнім розіграшем призовий фонд зріс на 8%. Однакові призові для чоловіків і жінок почали виплачувати на Відкритому чемпіонаті США ще в 1973 році. Тоді переможці заробили по 25 тисяч доларів. Цьогоріч для всіх учасників турніру ще й запровадять "туристичні ваучери" на 1000 доларів, а також вони отримають додатковий номер у готелі.

Призові US Open-2023 в одиночному розряді:

перше коло – 81,5 тисяч доларів;

друге коло – 123 тисячі;

третє коло – 191 тисяча;

четверте коло – 284 тисячі;

1/4 фіналу – 455 тисяч;

1/2 фіналу – 775 тисяч;

фінал – 1,5 млн;

титул – 3 млн.

Раніше Снігур і ще 5 українців заявилися у кваліфікацію US Open-2023. Компанію їй складуть Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Остання вперше в кар'єрі виступить на мейджорах. Також у Нью-Йорку зіграють Віталій Сачко та Олексій Крутих.