US Open анонсировал рекордный в истории призовой фонд

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису обнародовали схему распределения призовых в рамках розыгрыша 2023 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.
Общий гонорарный фонд US Open в этом году составит рекордные 65 млн долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 3 миллиона "зеленых".
По сравнению с прошлогодним розыгрышем, призовой фонд вырос на 8%. Одинаковые призовые для мужчин и женщин начали платить на Открытом чемпионате США еще в 1973 году. Тогда победители заработали по 25 тысяч долларов. В этом году для всех участников турнира также введут "туристические ваучеры" на 1000 долларов, а еще они получат дополнительный номер в отеле.
Призовые US Open-2023 в одиночном разряде:
Ранее Снигур и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Компанию ей составят Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Последняя впервые в карьере выступит на мэйджорах. Также в Нью-Йорке сыграют Виталий Сачко и Алексей Крутых.
К слову, ранее Свитолина поднялась на одну позицию вверх в рейтинге WTA.
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