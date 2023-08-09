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US Open анонсировал рекордный в истории призовой фонд

Фото: Ига Свентек триумфовала в Нью-Йорке в прошлом году (facebook.com/usopentennis)
Автор: Антон Федорцив

Организаторы Открытого чемпионата США по теннису обнародовали схему распределения призовых в рамках розыгрыша 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

Общий гонорарный фонд US Open в этом году составит рекордные 65 млн долларов. Победители в мужском и женском одиночном разрядах получат по 3 миллиона "зеленых".

По сравнению с прошлогодним розыгрышем, призовой фонд вырос на 8%. Одинаковые призовые для мужчин и женщин начали платить на Открытом чемпионате США еще в 1973 году. Тогда победители заработали по 25 тысяч долларов. В этом году для всех участников турнира также введут "туристические ваучеры" на 1000 долларов, а еще они получат дополнительный номер в отеле.

Призовые US Open-2023 в одиночном разряде:

  • первый круг – 81,5 тысячи долларов;
  • второй круг – 123 тысячи;
  • третий круг – 191 тысяча;
  • четвертый круг – 284 тысячи;
  • 1/4 финала – 455 тысяч;
  • 1/2 финала – 775 тысяч;
  • финал – 1,5 млн;
  • титул – 3 млн.

Ранее Снигур и еще 5 украинцев заявились в квалификацию US Open-2023. Компанию ей составят Даяна Ястремская, Катарина Завацкая и Юлия Стародубцева. Последняя впервые в карьере выступит на мэйджорах. Также в Нью-Йорке сыграют Виталий Сачко и Алексей Крутых.

К слову, ранее Свитолина поднялась на одну позицию вверх в рейтинге WTA.

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