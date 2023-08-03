ua en ru
Чт, 03 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

US Open-2023: Снігур, Ястремська та ще чотири українці зіграють у кваліфікації

Новость на русском →
Нью-Йорк, Четвер 03 серпня 2023 15:29
US Open-2023: Снігур, Ястремська та ще чотири українці зіграють у кваліфікації Фото: Дарія Снігур торік дійшла до другого раунду змагань (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Шестеро вітчизняних тенісистів зіграють на відбірковому етапі Відкритого чемпіонату США 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Дует чоловіків і квартет жінок заявилися у кваліфікації цьогорічного розіграшу US Open. Старт останнього в сезоні мейджора запланований на 28 серпня.

У кваліфікаційному раунді чоловічого одиночного розряду стартують Віталій Сачко та Олексій Крутих. Для обох українців прийдешній турнір стане прем'єрним. Перший торік виступив у кваліфікації Australian Open і Вімблдона, а другий натомість зіграв у всіх трьох турнірах "Великого шолома" 2023-го.

У відбірковому турнірі в жіночому одиночному розряді виступатимуть Дарія Снігур, Даяна Ястремська, Катаріна Завацька та Юлія Стародубцева. Остання вперше в кар'єрі виступить на мейджорах.

Ще п'ять українських тенісисток на чолі з Еліною Світоліною готуються стартувати в основній сітці Відкритого чемпіонату США. Найсильніша українка в історії дійшла до півфіналу US Open у 2019 році. Натомість Леся Цуренко за рік до того зачохлила ракетку в 1/4 фіналу.

До слова, напередодні Світоліна пробилася у чвертьфінал Washington Open із розгромом Касаткіної.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Даяна Ястремська Теннис
NEWS
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
Просування на кілометри щотижня: ЗСУ рухаються на флангах навколо Бахмута
DAILY
Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Давид Арахамія: Нам не дуже приємно втрачати людей у фракції, але настали нові часи