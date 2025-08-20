4 українські тенісисти вилетіли за крок до US Open-2025: хто ще у боротьбі?

Чотири представники України завершили свою участь у кваліфікації американського мейджора US Open, програвши у перших раундах.

Дарія Снігур не змогла повторити рекорд, поступившись швейцарці

Українка провела найтриваліший матч серед українських спортсменів.

У напруженому поєдинку проти швейцарки Сімони Вальтерт українка вирвала перемогу в першому сеті з рахунком 6:4.

Однак у другій партії Вальтерт повністю домінувала, віддавши Снігур лише один гейм - 6:1.

У вирішальному сеті, незважаючи на спроби камбеку, Снігур програла з рахунком 2:6.

Нагадаємо, для Снігур це був шостий виступ у кваліфікації US Open поспіль, однак повторити свій успіх 2022 року, коли вона виходила в основну сітку, цього разу не вдалося.

Дебютантка Олександра Олійникова завершила виступ після двох сетів

Тенісистка, яка посідає 191-шу сходинку у світовому рейтингу, дебютувала у кваліфікації US Open і, на жаль, одразу вибула.

У першому сеті проти Лізетт Кабрери українка поступилася 2:6, а в другому, попри більш запеклу боротьбу, також зазнала поразки з рахунком 4:6.

Анастасія Соболєва поступилася американці

Соболєва, 239-та ракетка світу, провела матч проти американки Саші Вікері, яка перебуває на 562-й позиції в рейтингу WTA. Обидва сети завершились з однаковим рахунком 7:5 на користь Вікері.

Це вже друга поспіль поразка Соболєвої у першому матчі кваліфікації US Open.

Віталій Сачко завершив виступ у двох сетах

Віталій став першим українським тенісистом за два роки, який взяв участь у кваліфікації US Open.

Його суперник, Таро Даніель, впевнено виграв перший сет 6:1. У другому сеті українець скоротив відставання, але поступився японцю з рахунком 5:7.