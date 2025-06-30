До уряду внесли подання на призначення Цивінського головою БЕБ

Комісія з добору директора Бюро економічної безпеки (БЕБ) передала голові українського уряду Денису Шмигаля подання щодо переможця конкурсу Олександра Цивінського.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінки комісії з добору директора БЕБ України.
"Сьогодні, 30 червня, комісія передала прем'єр-міністру України подання щодо переможця конкурсу, пана Олександра Цивінського, відповідно до положень Закону України "Про Бюро економічної безпеки України", - пише комісія.
Цивінський родом із Львівської області. Свого часу здобував юридичну освіту.
Згідно з даними ЗМІ, його батько проходив службу в Союзі Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), а після розпаду залишився у Росії.
У 2003-му очолив посаду слідчого у Галицькому районному відділі львівського міського управління головного управління (РВЛМУ ГУ) Міністерства внутрішніх справ (МВС).
З 2015-го почав працювати у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ). Очолював слідчу групу, яка розслідувала справу проти колишнього народного депутата Сергія Пашинського.
Також курував справу щодо злочинної організації, яка була пов'язана з діяльністю чиновників у столичній владі та діяльністю Дениса Комарницького.
Брав участь у конкурсах на керівні посади в НАБУ, але без успіху.
Нагадаємо, РБК-Україан писало про те, що співбесіди з представниками НАБУ, які претендують на посаду голови БЕБ, викликали низку зауважень з боку конкурсної комісії, зокрема - міжнародних експертів.
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