Кандидати від НАБУ на посаду очільника БЕБ здивували міжнародних експертів: про що йдеться

Співбесіди з представниками Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), які претендують на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), викликали низку зауважень з боку конкурсної комісії, зокрема - міжнародних експертів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання " Інформатор ".

За даними ЗМІ, під час співбесід були озвучені факти, що викликали занепокоєння щодо професійного рівня та доброчесності окремих кандидатів, делегованих НАБУ. Зокрема, міжнародна експертка Лаура Стефан, яка очолює комісію, несподівано зупинила обговорення блоку доброчесності, пославшись на обмеження в часі.

Співрозмовники видання пояснюють це реакцією на озвучену інформацію щодо можливих корупційних ризиків, недостовірних відомостей у біографіях кандидатів, а також фактів, пов’язаних із російським громадянством родичів і зв’язками з фігурантами кримінальних проваджень.

Найбільше запитань виникло до керівника підрозділу детективів НАБУ Олександра Скомарова, якого вважають фаворитом конкурсу. Під час співбесіди він визнав, що його батько має громадянство РФ і відвідував тимчасово окуповані території. Частину деталей кандидат попросив обговорювати в закритому режимі, внаслідок чого частина співбесіди пройшла без публічної трансляції.

Також підтвердилася інформація, що родина Скомарова під час початку повномасштабного вторгнення залишила територію України на автомобілі, який належав колишньому депутату від ОПЗЖ. За кермом перебувала особа, яка, за даними НАБУ, з 2023 року перебуває в розшуку.

Інший кандидат, Андрій Ворвуль, зазначив, що оцінювати ефективність роботи БЕБ слід за кількістю запропонованих змін до законодавства. Однак це викликало додаткові питання щодо розуміння ним функцій Бюро.

Старший детектив НАБУ Роман Яроменок, який раніше подавався на низку керівних посад, не зміг чітко пояснити свою мотивацію. У службовому досьє Яроменка фігурують щонайменше три дисциплінарні стягнення. Окремі з них стосуються втрати кримінальних матеріалів, порушень у виконанні обов’язків, а також інциденту 2024 року в НАБУ. Останнє порушення він пояснив у закритому форматі.

Комісія також зафіксувала випадок застосування вогнепальної зброї Яроменком під час обшуку, проведеного без ухвали суду. За словами самого кандидата, за результатами службового розслідування його визнали невинним. Щодо управлінського досвіду з’ясувалося, що він керував невеликим підрозділом у прокуратурі та не обіймав керівних посад у НАБУ.

Ще один претендент - Олександр Цивінський - не дав чітких відповідей на низку важливих запитань, зокрема щодо виїзду за кордон свого сина, контрактів його дружини з НАБУ та ймовірного конфлікту інтересів. Комісію також насторожила інформація про можливий плагіат у науковій роботі кандидата.