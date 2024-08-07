Уряду Великої Британії не сподобалися пости Маска про заворушення ультраправих в країні

Міністр юстиції Хайді Александер відреагувала на допис Маска, в якому говорилося, що "громадянська війна неминуча" у Великій Британії. Пізніше він додав, що британська система кримінального правосуддя ставиться до мусульман нібито більш поблажливо, ніж до ультраправих активістів, порівнявши репресії Великобританії щодо користувачів соціальних мереж із Радянським Союзом.

"Використання такої мови, як "громадянська війна", жодним чином не прийнятне. Ми бачимо, як співробітники поліції зазнають серйозних поранень, як підпалюються будівлі, і тому я дійсно вважаю, що кожен, хто має платформу, повинен здійснювати свою владу відповідально", - сказала Александер Times Radio.

Прем’єр-міністр Кір Стармер, який назвав заворушення "ультраправим бандитизмом", заявив після екстреної зустрічі з представниками правоохоронних органів і міністрами уряду у вівторок, що винних буде негайно покарано.

Після того, як Стармер оголосив про плани посилити систему кримінального правосуддя, понад 400 людей було заарештовано через насильство в більш ніж двох десятках містечок і близько 100 було висунуто звинувачення.

Стармер відхилив запитання журналістів про Маска, сказавши, що він зосереджений на забезпеченні безпеки громад.

Уряд закликав соціальні медіа-компанії, такі як X, докласти більше зусиль для боротьби з поширенням оманливої ​​та провокаційної інформації в Інтернеті.

Александер заявила у вівторок, що уряд розгляне посилення чинного Закону про безпеку в Інтернеті, який був ухвалений минулого року та не буде повністю впроваджений до 2025 року.