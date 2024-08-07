Правительству Великобритании не понравились посты Маска о беспорядках ультраправых в стране

Министр юстиции Хайди Александер отреагировала на сообщение Маска, в котором говорилось, что "гражданская война неизбежна" в Великобритании. Позже он добавил, что британская система уголовного правосудия относится к мусульманам якобы более снисходительно, чем к ультраправым активистам, сравнив репрессии Великобритании в отношении пользователей социальных сетей с Советским Союзом.

"Использование такого языка, как "гражданская война", никоим образом не приемлемо. Мы видим, как сотрудники полиции получают серьезные ранения, как поджигаются здания, и поэтому я действительно считаю, что каждый, кто имеет платформу, должен осуществлять свою власть ответственно", – сказала Александер Times Radio.

Премьер-министр Кир Стармер, который назвал беспорядки "ультраправым бандитизмом", заявил после экстренной встречи с представителями правоохранительных органов и министрами правительства во вторник, что виновные будут немедленно наказаны.

После того, как Стармер объявил о планах усилить систему уголовного правосудия, более 400 человек были арестованы из-за насилия в более чем двух десятках городков, около 100 были предъявлены обвинения.

Стармер отклонил вопросы журналистов о Маске, сказав, что он сосредоточен на обеспечении безопасности общин.

Правительство призвало социальные медиа-компании, такие как X, приложить больше усилий для борьбы с распространением ложной и провокационной информации в Интернете.

Александер заявила во вторник, что правительство рассмотрит усиление действующего Закона о безопасности в Интернете, который был принят в прошлом году и не будет полностью внедрен до 2025 года.