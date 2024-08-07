Правительству Великобритании не понравились посты Маска о беспорядках ультраправых в стране

Британское правительство призвало Илона Маска действовать ответственно после того, как миллиардер опубликовал в своей социальной сети X сообщения, которые, по мнению британских чиновников, могут еще больше разжечь охватившие страну насильственные беспорядки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.
Министр юстиции Хайди Александер отреагировала на сообщение Маска, в котором говорилось, что "гражданская война неизбежна" в Великобритании. Позже он добавил, что британская система уголовного правосудия относится к мусульманам якобы более снисходительно, чем к ультраправым активистам, сравнив репрессии Великобритании в отношении пользователей социальных сетей с Советским Союзом.
"Использование такого языка, как "гражданская война", никоим образом не приемлемо. Мы видим, как сотрудники полиции получают серьезные ранения, как поджигаются здания, и поэтому я действительно считаю, что каждый, кто имеет платформу, должен осуществлять свою власть ответственно", – сказала Александер Times Radio.
Премьер-министр Кир Стармер, который назвал беспорядки "ультраправым бандитизмом", заявил после экстренной встречи с представителями правоохранительных органов и министрами правительства во вторник, что виновные будут немедленно наказаны.
После того, как Стармер объявил о планах усилить систему уголовного правосудия, более 400 человек были арестованы из-за насилия в более чем двух десятках городков, около 100 были предъявлены обвинения.
Стармер отклонил вопросы журналистов о Маске, сказав, что он сосредоточен на обеспечении безопасности общин.
Правительство призвало социальные медиа-компании, такие как X, приложить больше усилий для борьбы с распространением ложной и провокационной информации в Интернете.
Александер заявила во вторник, что правительство рассмотрит усиление действующего Закона о безопасности в Интернете, который был принят в прошлом году и не будет полностью внедрен до 2025 года.
Напомним, 29 июля на детскую танцевальную мастерскую в английском городе Саутпорт напал подросток с ножом. 30 июля сообщалось о двух погибших и 9 раненых детях, также ранения получили двое взрослых, пытавшихся за них вступиться.
31 июля полиция сообщила, что 9-летняя Элис Дасильва Агиар, 7-летняя Элси Дот Стенкомб и 6-летняя Бэби Кинг скончались от полученных травм.
По подозрению в нападении задержан 17-летний подросток. Полиция сообщила, что он родился в Кардиффе, Уэльс, и годами жил в деревне примерно в 5 километрах от Саутпорта.
В сети распространились лживые слухи о том, что молодой человек был мусульманином и иммигрантом, что вызвало гнев среди поклонников ультраправых. В Великобритании обычно не называют имен подозреваемых в возрасте до 18 лет, но судья приказал идентифицировать Акселя Рудакубана, чтобы частично остановить распространение дезинформации.
Сторонники ультраправых по всей стране вышли на протесты. Им оппонируют группы граждан, выступающих против мигрантофобии и расизма. Между ними происходят столкновения, в которых часто страдают представители полиции.
О протестах в Великобритании подробно – в материале РБК-Украина.
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