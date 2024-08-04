По всій Великій Британії відбуваються зіткнення ультраправих з антирасистами: постраждали поліцейські

Кілька офіцерів британської поліції отримали поранення в суботу у сутичках ультраправих активістів з протестувальниками проти расизму в містах і селищах по всій Великій Британії. Заворушення відбуваються після нападу підлітка з ножем на дітей у Саутпорті, в результаті якого загинули троє дівчат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP .

У суботу поліція графства Мерсісайд повідомила, що кілька офіцерів отримали поранення внаслідок "серйозних безладів" у центрі Ліверпуля.

"Давайте назвемо це тим, чим воно є: безглуздим бандитизмом людей, які шукають приводу, щоб виплеснути ненависть і вчинити акти насильства", — сказав мер регіону Стів Ротерам.

Також троє поліцейських отримали поранення і четверо людей були заарештовані в результаті заворушень у місті Халл на північному сході Англії. Раніше в Халлі були вибиті вікна готелю, який використовується для розміщення мігрантів.

Поліція також повідомила, що здійснила численні арешти в Брістолі під час протистояння, в результаті якого правих активістів значно переважали їхні опоненти.

У Сток-он-Тренті у поліцейських кидали цеглою. Також повідомлялося про бійки в Белфасті, Манчестері та Ноттінгемі.

Повідомлень про марші ультраправих у Лондоні не надходило.

Прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер у суботу провів кризову нараду з міністрами, під час якої сказав, що поліція має "повну підтримку" уряду для вжиття заходів проти "екстремістів", які нападають на офіцерів і намагаються "сіяти ненависть".