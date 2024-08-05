Напади на готель з біженцями та мечеть. Що відомо про заворушення у Великій Британії

Міста Великої Британії охопили антимігрантські протести після вбивства дітей на північному заході країни. Учасники заворушень громили магазини, підпалювали авто, штурмували мечеть та готель з біженцями. Уряд скликав екстрене засідання та запроваджує спеціальні загони поліції для забезпечення порядку.

РБК-Україна у матеріалі нижче зібрало все, що відомо про протести у Великій Британії.

Зміст:

З чого почалися протести

29 липня у місті Саутпорт 17-річний юнак на ім'я Аксель Рудакубана напав із ножем на людей, які перебували у танцювальній студії. Внаслідок нападу загинули три дівчинки (6, 7 та 9 років), ще понад 10 осіб зазнали поранень.

Поштовхом до початку заворушень стала інформація у соцмережах, що вбивця нібито є мігрантом та радикальним ісламістом. Це викликало гнів серед прихильників ультраправих.

Згодом у поліції дані про підозрюваного спростували та вказали, що він народився у Великій Британії, а його батьки – вихідці з Руанди. Але протестуючі не зупинилися.

Фото: протести проти мігрантів у Великій Британії (Getty Images)

Впродовж кількох днів у різних куточках Британії прокотилася хвиля заворушень із погромами, сутичками та підпалами.

Наймасштабніші заворушення десятиліття

Спочатку люди зібралися біля мечеті у Саутпорті, як і закликали повідомлення з соцмереж, але в наступні дні протести почалися в низці інших міст.

Сутички виникли між активістами, що протестували проти мігрантів, та антирасистськими групами мітингарів.

У самому Саутпорті мечеть закидали камінням та пляшками із запалювальною сумішшю, підпалили поліцейський фургон поряд.

У Галлі, Ліверпулі, Бристолі, Манчестері, Сток-он-Тренті, Блекпулі, Белфасті протестуючі громили магазини і нападали на поліцейських, у хід йшли цеглини та пляшки.

NEW: Counter-protestors outnumber far-right demonstrators in Bristolpic.twitter.com/RRUfyOP9Vq — Politics UK (@PolitlcsUK) August 3, 2024

На півдні Белфасту сильно постраждали від вогню кафе та супермаркет, також згоріло кілька автомобілів.

У Блекпулі протестуючі побилися з людьми, які прийшли на фестиваль Rebellion.

Жорстокі сутички відбулися в Ротерхемі. Натовп із близько 700 протестуючих увірвався до готелю Holiday Inn, де перебувало 240 мігрантів, які запросили притулку у Британії.

У будівлі вибили вікна камінням та намагалися влаштувати пожежу, підпаливши баки зі сміттям. Люди всередині готелю забарикадувалися меблями.

Внаслідок сутичок постраждало понад 10 правоохоронців. Постояльців-мігрантів вдалося евакуювати у безпечне місце.

NEW: Protesters have stormed the Holiday Inn Express in Rotherham where illegal migrants are being housed pic.twitter.com/WcrIeSl5cN — Politics UK (@PolitlcsUK) August 4, 2024

У Мідлсбро підпалювали машини, кидали фаєри в поліцію, вибивали вікна в будинках і автомобілях, штурмували мечеть, на деяких протестах лунали ісламофобні образи.

У Болтоні протести переросли у зіткнення між групою демонстрантів із британськими прапорами та натовпом у чорних масках, що вигукували "Аллаху акбар". Група в чорних масках кидала в поліцейських яйця, а поліція була вимушена застосувати димові шашки.

Востаннє заворушення подібного масштабу спалахували у Великій Британії у 2011 році. Тоді тисячі людей виходили на вулиці протягом п’яти ночей після того, як поліція застрелила чорношкірого чоловіка в Лондоні.

Реакція влади

Прем’єр-міністр Кейр Стармер звинуватив у насильстві "ультраправих бандитів".

Він назвав заворушення "не протестом, а організованим насильством" та попередив учасників, що вони "пошкодують" про свої дії та дадуть відповідь за всією суворістю закону.

"Я розумію, яким страшним це може бути для людей, які почуваються у небезпеці через свій колір шкіри чи віру… Знайте, що цей агресивний натовп не є обличчям країни, і ми притягнемо їх до відповідальності", – пообіцяв Стармер.

Деякі депутати почали закликати до відкликання парламенту з канікул та до залучення військових, а також підкреслюють наявність проблем з мігрантами.

Так, лідер партії Reform UK, яка виступає проти нелегальної міграції, депутат Найджел Фарадж заявив, що рівень страху та загрози життю, продемонстрований цими вихідними, не має місця у функціональному суспільстві. Водночас він наголошує, що проблеми стихійної міграції у Британії не обговорюються.

"Більшість населення нашої країни бачить, як у результаті масової, неконтрольованої імміграції, чи то легальної, чи то нелегальної, розколюються наші спільноти. Однак спроба обговорити це на публічній арені призводить до негайних криків засудження", – таку заяву опублікував Фарадж у соцмережі Х.

"Тіньовий" міністр внутрішніх справ від консерваторів Джеймс Клеверлі заявив, що його партія підтримає уряд у притягненні злочинців до відповідальності. Однак, за його словами, ключові рішення потрібно було ухвалити раніше.

"Постійна армія" з поліцейських та майже 400 заарештованих

Станом на понеділок поліція заарештувала 378 учасників сутичок. Мечетям по всій країні було рекомендовано посилити охорону. Місцеві мешканці та міські служби вийшли на вулиці, щоб прибрати сліди заворушень.

При цьому в поліції Північного Йоркширу припускають, що в їх районі можуть виникнути більш жорстокі заворушення найближчими днями, на це вказує інформація з соцмереж. Тому кількість патрулів було збільшено.

Фото: люди прибирають вулиці після заворушень (Getty Images)

Прем'єр Стармер скликав на 5 серпня екстренне засідання уряду СOBRA для обговорення надзвичайної ситуації.

За результатами засідання було ухвалено рішення розгорнути "постійну армію" спеціалізованих офіцерів поліції для боротьби з заворушеннями. Залучення військових підрозділів не розглядалося.

Правоохоронні органи продовжують працювати над встановленням осіб, які брали участь у сутичках, а також вивчають аккаунти в соцмережах, де закликали до протестів та розповсюджували дезінформацію.

Спеціалісти вивчатимуть відео, розміщені на соціальних платформах, а також записи з поліцейських безпілотників, щоб встановити особи причетних до заворушень.

Одним з ймовірних підбурювачів протестів поліція називає засновника ультраправої "Ліги оборони Англії" Томмі Робінсона, який є дуже активним у соцмережах.

Міністр внутрішніх справ Іветт Купер на запитання щодо можливого притягнення Робінсона до відповідальності заявила, що не можна підбурювати та організовувати насильство, та не мати наслідків.

Купер заявила, що суди перебувають у "готовності", щоб забезпечити "швидке правосуддя".

"У багатьох людей є побоювання та власні думки щодо злочинності, охорони здоров'я, імміграції, але вони не беруть до рук цеглини і не кидають їх у поліцію, не намагаються підпалити готель, в якому, як відомо, перебувають люди, і не грабують у результаті цього магазини", - зазначила міністр внутрішніх справ.

Тим часом низка країн попереджає своїх громадян про небезпеку поїздок до Великої Британії. Відповідні повідомлення зробили у МЗС Австралії, Нігерії, Малайзії, Індонезії.

При підготовці матеріалу використовувалися наступні джерела: публікації BBC News, Reuters, The Guardian.