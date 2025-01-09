В уряді зробили заяву про примусове повернення українців з-за кордону

Примусового повернення українців з-за кордону не буде. Рішення про повернення громадяни ухвалюють самостійно.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на заяву міністра національної єдності України Олексія Чернишова під час візиту до Польщі.
"Рішення про повернення буде приймати особисто українець чи українка, які перебувають на сьогоднішній день в Європі, в країні перебування, яка надала прихисток відповідний. І це буде виключно рішення українського громадянина чи громадянки", - сказав він.
Міністр наголосив, що "ні в якому разі примусів чи дій, які пов’язані з цим, не плануються і не буде".
Чернишов додав, що уряд також буде підтримувати українців, які залишаються і продовжують життя в Європі.
Нагадаємо, минулого року Олексій Чернишов був призначений на посаду міністра національної єдності України. Це відомство зосередиться на підтримці та поверненні українців з-за кордону.
Як повідомив президент Володимир Зеленський, у Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності.
За словами Чернишова, наразі, за різними оцінками, за кордоном перебувають від 25 до 30 млн українців. У цю кількість також входять громадяни, які виїхали з України під час повномасштабної війни.
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