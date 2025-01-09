В правительстве сделали заявление о принудительном возвращении украинцев из-за границы

"Решение о возвращении будет принимать лично украинец или украинка, которые находятся на сегодняшний день в Европе, в стране пребывания, которая предоставила убежище соответствующее. И это будет исключительно решение украинского гражданина или гражданки", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "ни в коем случае принуждений или действий, связанных с этим, не планируются и не будет".

Чернышов добавил, что правительство также будет поддерживать украинцев, которые остаются и продолжают жизнь в Европе.