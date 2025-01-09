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В правительстве сделали заявление о принудительном возвращении украинцев из-за границы

Фото: министр национального единства Украины Алексей Чернышов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Принудительного возвращения украинцев из-за границы не будет. Решение о возвращении граждане принимают самостоятельно.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра национального единства Украины Алексея Чернышова во время визита в Польшу.

"Решение о возвращении будет принимать лично украинец или украинка, которые находятся на сегодняшний день в Европе, в стране пребывания, которая предоставила убежище соответствующее. И это будет исключительно решение украинского гражданина или гражданки", - сказал он.

Министр подчеркнул, что "ни в коем случае принуждений или действий, связанных с этим, не планируются и не будет".

Чернышов добавил, что правительство также будет поддерживать украинцев, которые остаются и продолжают жизнь в Европе.

 

Украинцы за рубежом

Напомним, в прошлом году Алексей Чернышов был назначен на должность министра национального единства Украины. Это ведомство сосредоточится на поддержке и возвращении украинцев из-за рубежа.

Как сообщил президент Владимир Зеленский, в Чехии могут открыть представительство Министерства национального единства.

По словам Чернышова, сейчас, по разным оценкам, за рубежом находятся от 25 до 30 млн украинцев. В это количество также входят граждане, которые выехали из Украины во время полномасштабной войны.

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