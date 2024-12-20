У Чехії можуть відкрити представництво Міністерства національної єдності, - Зеленський

За словами Зеленського, вони детально обговорили можливості союзників для підготовки бригад українських військових за прикладом Франції та США.

Також обговорили чеську ініціативу щодо постачання артилерійських снарядів та оборонні потреби нашої держави.

"Обговорили можливість відкриття в Чехії представництва новоствореного Міністерства національної єдності", - написав Зеленський.

Міністерство єдності

Нагадаємо, що у серпні цього року президент Володимир Зеленський оголосив про створення "Міністерства єдності", яке має об’єднати українців за кордоном та протистояти російській пропаганді.

Основне завдання нового відомства - підтримка українських громад за кордоном та захист національних інтересів. Зеленський зазначив, що для задоволення їхніх освітніх і культурних потреб потрібна активніша роль держави, оскільки МЗС самотужки цього не забезпечить.