В уряді спрогнозували значне зниження "безпекових ризиків" в Україні наступного року

"Завдяки військовим успіхам українських захисників і захисниць значне зниження безпекових ризиків очікується з другої половини 2024 року, що позитивно позначиться на показниках економічного та соціального розвитку України на 2025-2026 роки", - йдеться в додатку "Показники державного бюджету на 2025-2026 роки".

На середньостроковий період очікується прискорення економічного зростання з 2,8% у 2023 році до 7,5% у 2026 році.

Динаміка номінального та реального ВВП у 2022-2026 роках

Джерело: Державна служба статистики України, прогноз Міністерства економіки України

Як зазначають в уряді, зниження рівня невизначеності та допомога провідних країн світу у подоланні наслідків війни сприятимуть насамперед відновленню інвестиційної активності в Україні. Розблокування ключових морських портів значно полегшить логістичні зв’язки, що сприятиме відновленню вітчизняного експорту.

"Зниження безпекових ризиків у поєднанні з активізацією післявоєнної відбудови країни сприятиме поверненню вимушених мігрантів, що стане також ваговим фактором економічного відновлення у середньостроковій перспективі", - йдеться в документі.

Втрати від війни

Водночас в додатку "Інформація про фіскальні ризики" зазначається, що бойові дії самі по собі є надзвичайно потужним джерелом ризиків та причиною руйнування економіки України.

"Навіть після підписання мирного договору ймовірність окремих збройних інцидентів не знижується. Такі дії можуть включати (але не обмежуватися): ракетні удари, удари "безпілотниками", артилерійські обстріли з території РФ, агресивні дії системи протиповітряної оборони РФ (збиття літаків над територією України або обстріли прикордонних міст), агресія в Чорному та/або Азовському морях, нагнітання ситуації навколо України з метою дестабілізації та інші агресивні та терористичні методи перешкоджання розвитку України", - йдеться в документі.

Прогноз НБУ

Нагадаємо, ключовим припущенням липневого макропрогнозу НБУ є суттєве зниження безпекових ризиків із другої половини 2024 року завдяки успіхам українських захисників.

У жовтні 2022 року НБУ очікував суттєве зниження безпекових ризиків в Україні в середні 2023 року. Потім центробанк переніс очікування на початок 2024 року.