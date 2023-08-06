Базовий сценарій НБУ: зниження "безпекових ризиків" через рік

Ключовим припущенням липневого макропрогнозу НБУ є суттєве зниження безпекових ризиків із другої половини 2024 року завдяки успіхам українських захисників. Раніше НБУ очікував, що це відбудеться на початку наступного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " НБУ (липень 2023 року).

Як зазначається у звіті, майже півтора року економіка України функціонує в умовах повномасштабної війни.

"Базовий сценарій цього макропрогнозу побудований на консервативному припущенні щодо більшої тривалості безпекових ризиків, ніж попередній: очікується їх значне зниження лише з середини наступного року", - йдеться в документі.

Більш тривала війна

Водночас НБУ оцінює як високий ризик більш тривалого терміну війни, ескалацію, екотероризм окупантів. Довша, ніж припускається, тривалість повномасштабної війни загрожуватиме додатковими втратами для економічного зростання, зокрема через суттєвіші руйнування та більшу міграцію.

"Кожен місяць воєнних дій призводить до значних втрат людей та капіталу, її продовження значно погіршить перспективи економіки України, додаткову втрату потенціалу розвитку", - йдеться в огляді.

За такого сценарію очікуване відновлення економіки загальмує, незважаючи на адаптацію бізнесу до війни. Відповідно затримається відновлення ринку праці, як у частині зменшення безробіття, так і зростання зарплат. Інфляцію частково стримуватимуть пригнічений попит та можливе подальше продовження мораторію на підвищення тарифів на окремі ЖКП.

Проте додаткові руйнування інфраструктури та логістики експорту можуть загрожувати стійкості валютного ринку та призвести до погіршення курсових та інфляційних очікувань. Це згодом відобразиться й на ціновій динаміці, йдеться в огляді.

"У разі реалізації такого сценарію НБУ зберігатиме жорсткіші монетарні умови", - зазначають в НБУ.