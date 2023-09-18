В Кабмине спрогнозировали значительное снижение "рисков безопасности" в Украине в 2024 году

"Благодаря военным успехам украинских защитников и защитниц значительное снижение рисков безопасности ожидается со второй половины 2024 года, что положительно скажется на показателях экономического и социального развития Украины на 2025-2026 годы", - говорится в приложении "Показатели государственного бюджета на 2025-2026".

В среднесрочный период ожидается ускорение экономического роста с 2,8% в 2023 году до 7,5% в 2026 году.

Динамика номинального и реального ВВП в 2022-2026 гг.

Источник: Государственная служба статистики Украины, прогноз Министерства экономики Украины

Как отмечают в правительстве, снижение уровня неопределенности и помощь ведущих стран мира в преодолении последствий войны будут способствовать, прежде всего, восстановлению инвестиционной активности в Украине. Разблокировка ключевых морских портов значительно облегчит логистические связи, что будет способствовать восстановлению отечественного экспорта.

"Снижение рисков безопасности в сочетании с активизацией послевоенного восстановления страны будет способствовать возвращению вынужденных мигрантов, что станет также весовым фактором экономического восстановления в среднесрочной перспективе", - говорится в документе.

Потери от войны

В то же время, в приложении "Информация о фискальных рисках" отмечается, что боевые действия сами по себе являются чрезвычайно мощным источником рисков и причиной разрушения экономики Украины.

"Даже после подписания мирного договора вероятность отдельных вооруженных инцидентов не снижается. Такие действия могут включать (но не ограничиваться): ракетные удары, удары "беспилотниками", артиллерийские обстрелы с территории РФ, агрессивные действия системы противовоздушной обороны РФ (сбитие самолетов над территорией Украины или обстрелы пограничных городов), агрессия в Черном и/или Азовском морях, нагнетание ситуации вокруг Украины с целью дестабилизации и другие агрессивные и террористические методы препятствования развитию Украины", - говорится в документе.

Прогноз НБУ

Напомним, ключевым предположением июльского макропрогноза НБУ является существенное снижение рисков безопасности со второй половины 2024 года благодаря успехам украинских защитников.

В октябре 2022 года НБУ ожидал существенного снижения рисков безопасности в Украине в средние 2023 года. Затем центробанк перенес ожидания на начало 2024 года.