Базовий сценарій НБУ: зниження "безпекових ризиків" з початку 2024 року

Основним припущенням квітневого макропрогнозу НБУ є суттєве зниження безпекових ризиків з початку 2024 року завдяки успіхам українських захисників. Відповідно найвагомішим ризиком є вища інтенсивність і триваліший термін повномасштабної воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Інфляційний звіт " Національного банку України (квітень 2023 року).

Як зазначають в НБУ, триваліший термін та інтенсивність активних бойових дій погіршать перспективи економіки України, посилять інфляційні та девальваційні очікування. За такого сценарію відновлення економіки гальмуватиметься і у 2024 році, незважаючи на пристосування бізнесу до умов високих безпекових ризиків.

За оцінками НБУ, якщо період високих безпекових ризиків триватиме до середини 2024 року, економічне зростання у наступному році буде повільнішим (близько 2,0%). Відповідно повільнішим буде відновлення ринку праці, як у частині зниження безробіття, так і підвищення зарплат. Споживчі настрої також залишаться пригніченими, а девальваційні очікування вищими через менші обсяги валютних надходжень від експорту.

Інфляція стримуватиметься продовженням мораторію на підвищення тарифів на окремі ЖКП, проте значно прискориться після його скасування. У разі реалізації сценарію більш тривалої війни НБУ зберігатиме жорсткіші монетарні умови, йдеться у звіті.

Водночас, частково негативні ефекти від продовження терміну та інтенсивності війни компенсуватимуться більшими обсягами міжнародної допомоги - у негативному сценарії МВФ фінансові потреби на чотири роки дії програми EFF, що гарантуються міжнародними партнерами, зростають до 140 млрд доларів порівняно з 115 млрд доларів у базовому сценарії, зазначають в НБУ.