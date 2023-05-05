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Базовий сценарій НБУ: зниження "безпекових ризиків" з початку 2024 року

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Україна, П'ятниця 05 травня 2023 15:08
Базовий сценарій НБУ: зниження "безпекових ризиків" з початку 2024 року Фото: НБУ оприлюднив прогноз зниження ризиків безпеки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Основним припущенням квітневого макропрогнозу НБУ є суттєве зниження безпекових ризиків з початку 2024 року завдяки успіхам українських захисників. Відповідно найвагомішим ризиком є вища інтенсивність і триваліший термін повномасштабної воєнної агресії Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (квітень 2023 року).

Як зазначають в НБУ, триваліший термін та інтенсивність активних бойових дій погіршать перспективи економіки України, посилять інфляційні та девальваційні очікування. За такого сценарію відновлення економіки гальмуватиметься і у 2024 році, незважаючи на пристосування бізнесу до умов високих безпекових ризиків.

Базовий сценарій НБУ: зниження &quot;безпекових ризиків&quot; з початку 2024 року

За оцінками НБУ, якщо період високих безпекових ризиків триватиме до середини 2024 року, економічне зростання у наступному році буде повільнішим (близько 2,0%). Відповідно повільнішим буде відновлення ринку праці, як у частині зниження безробіття, так і підвищення зарплат. Споживчі настрої також залишаться пригніченими, а девальваційні очікування вищими через менші обсяги валютних надходжень від експорту.

Інфляція стримуватиметься продовженням мораторію на підвищення тарифів на окремі ЖКП, проте значно прискориться після його скасування. У разі реалізації сценарію більш тривалої війни НБУ зберігатиме жорсткіші монетарні умови, йдеться у звіті.

Водночас, частково негативні ефекти від продовження терміну та інтенсивності війни компенсуватимуться більшими обсягами міжнародної допомоги - у негативному сценарії МВФ фінансові потреби на чотири роки дії програми EFF, що гарантуються міжнародними партнерами, зростають до 140 млрд доларів порівняно з 115 млрд доларів у базовому сценарії, зазначають в НБУ.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова, 93% українців вірять у перемогу, а половина (50%) переконані, що вона наступить до кінця 2023 року.

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