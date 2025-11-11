UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

В уряді розповіли про старт опалювального сезону. Скільки будинків вже підключено

Фото: Чоловік перевіряє температуру батареї (Getty Images)
Автор: Дмитро Сидоров

Станом на 11 листопада опалювальний сезон вже розпочато у всіх регіонах України, навіть у прифронтових, загалом до опалення підключені 73% будинків житлового фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова заступника міністра розвитку громад і територій Костянтина Ковальчука, які він сказав під час прес-брифінгу "Стан проходження опалювального сезону 2025-2026".

"Наразі по всій країні житловий фонд також підключається до опалення. На сьогоднішній ранок, можемо констатувати, що це більше ніж 53 тисячі багатоквартирних житлових будинки, тобто 73% житлової сфери України на сьогоднішній ранок вже з опаленням", - сказав він.

Заступник міністра додав, що до опалення підключені більше 87% об’єктів соціальної сфери - це 21 тисяча об’єктів по всій країні.

Подача тепла здійснюється у всіх регіонах, навіть прифронтових. В роботі перебувають 85% котельних. "До опалення підключені всі прифронтові регіони – і Суми, і Чернігів, і Харків, і Донецька і Запорізькі області", - сказав Костянтин Ковальчук.

Нагадаймо, президент Володимир Зеленський повідомив, що опалювальний сезон у цьому році починається 28 жовтня. У деяких регіонах заклади соціальної сфери почали підключати до опалення ще раніше.

Наприклад, в Київській області ще у жовтні до тепла були підключені об'єкти соціальної інфраструктури, які мали індивідуальні системи опалення (навчальні заклади, дитячі садочки, лікарні тощо).

10 листопада віце-прем’єр-міністр з відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба повідомив, що до централізованого опалення було підключено 67% житлових будинків та 84% будинків соціальної інфраструктури.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОЗПОпалювальный сезон